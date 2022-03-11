11 Марта 2022
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Общество Свердловская область
валерий ананьев (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев отмечен знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Валерий Ананьев уже обладает знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени. Накануне свердловский губернатор подписал указ о присуждении главе компании "Атомстройкомплекс" высшей награды региона. Отметим, что знков отличия всех трех степеней удостоены менее двух десятков жителей Свердловской области.

Стоит подчеркнуть ,что содействие всестороннему развитию Свердловской области и Екатеринбурга является миссией компании «Атомстройкомплекс». Компания успешно работает уже 27 лет. При этом, как пояснили Накануне.RU в пресс-службе компании, "Атомстройкомплекс"  сознательно отказался от экспансии в другие регионы, сосредоточив свои усилия и ресурсы в родной Свердловской области.

Здесь «Атомстройкомплекс» открыл 11 современных заводов, которые обеспечили регион основными строительными материалами. Благодаря тому, что в Свердловской области производится свой силикатный кирпич, стеновые блоки, утеплитель, высокомарочный цемент, а также многие другие материалы и изделия, строители выполняют планы по вводу жилья, успешно решают задачи в рамках приоритетных национальных проектов, строят объекты социальной инфраструктуры. Регион получил максимальную независимость от сторонних поставщиков, чтобы исполнять планы и сроки по строительству.

"Наша общая задача – повышать инвестиционную привлекательность региона и благосостояние его граждан. А для этого необходимо создавать среду, удобную и интересную как для того чтобы жить, растить детей, так и для того, чтобы работать, открывать здесь новые предприятия, реализовывать свои идеи, создавать новые сервисы и возможности для жителей", – считает Валерий Ананьев.

Валерий Ананьев(2019)|Фото: Накануне.RU

Он добавил: " Мы заинтересованы в том, чтобы люди хотели жить в Екатеринбурге и связывали с ним свое будущее. Поэтому мы не только строим жилье, дороги, школы, театры, но и поддерживаем активную молодежь – движущую силу любого города. Вместе с художниками мы проводим фестиваль уличного искусства «ЧО», вместе с предпринимателями реализуем интересные стартапы, вовлекаем жителей в процесс размышления о городе, о том, каким он должен быть, и как каждый житель может поучаствовать в том, чтобы сделать его лучше".

Важно отметить, что компания также является постоянным партнером власти в решении социальных задач, активно участвует в обновлении городской ткани, расселении ветхого и аварийного жилья, обеспечении жильем отдельных категорий граждан. На протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» входит в число крупнейших благотворителей Свердловской области. Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также комиссию по работе со зданиями – объектами историко-культурного наследия.

Теги: валерий ананьев, атомстройкомплекс, знак отличия



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