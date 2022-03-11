"ЕР": новые меры поддержки в условиях санкций помогут закрыть вопросы импортозамещения в авиастроении

В "Единой России" полагают, что новые меры поддержки в условиях санкций помогут закрыть вопросы импортозамещения в авиастроении.

У России уже есть опыт замещения производства авиапродукции более, чем 50 заводов после 2014 г., полагает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. Сейчас в федеральном бюджете заложены средства на финансирование отрасли в целом. Их перемещение позволит преодолеть вызовы, с которыми столкнулась страна.

"Мы подошли к новым вызовам подготовленными. Будет произведена ускоренная сертификация нового двигателя, который заменит российско-французский двигатель для "Superjet". Импортозамещение и выпуск "Superjet Neo", который будет целиком состоять из отечественных компонентов, позволит нам не только нарастить объемы для собственного рынка, но и избегать дискриминационных усилий со стороны партнёров, которые не давали нам выходить на рынки, готовые приобретать наши самолеты. Увеличение выпуска двигателей для отечественного среднемагистрального самолёта позволит снять напряженную ситуацию в пассажирском авиапарке. Также ускорены процессы выпуска двигателей для тяжелых транспортных самолётов", - отметил Владимир Гутенев.