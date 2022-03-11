В Чечне отменили все ограничения по COVID-19

В Чечне власти сняли все ограничительные меры, действовавшие в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Накануне в регионе, согласно официальным данным статистики, было зафиксировано всего восемь новых случаев заражения COVID-19 и девять госпитализаций. Число новых заражений резко падает последние дни: еще 8 марта было зафиксировано 40 новых случаев. 28 февраля новых случаев было 80, а месяц назад – более 400 за сутки.