11 Марта 2022
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В Чечне отменили все ограничения по COVID-19

В Чечне власти сняли все ограничительные меры, действовавшие в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Накануне в регионе, согласно официальным данным статистики, было зафиксировано всего восемь новых случаев заражения COVID-19 и девять госпитализаций. Число новых заражений резко падает последние дни: еще 8 марта было зафиксировано 40 новых случаев. 28 февраля новых случаев было 80, а месяц назад – более 400 за сутки.

Теги: чечня, ограничительные меры, коронавирус, заражения, статистика



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