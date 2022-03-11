11 Марта 2022
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Общество Челябинская область
большегруз, автомобиль, фура, &quot;Платон&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ограничат движение большегрузов

В Челябинской области с 11 апреля введут ограничение для движения большегрузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, ограничение будет действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток. Исключение сделано для автодорог обход города Челябинска и Вахрушево – Долгодеревенское.

Под ограничение не попадут пассажирские автобусы, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, транспорт для перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и др.

Теги: большегруз, ограничение,



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