11 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Леонид Пасечник в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

В ЛНР восстановят прежнее административное деление

Административно-территориальное деление ЛНР будет соответствовать довоенному периоду. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"Уже подготовлены указы о территориальном укладе освобожденных территорий. То есть мы возвращаемся к тем территориальным объединениям, которые были на период до 2014 года", - сказал он.

Ранее Пасечник своим указом поручил создать администрации городов и районов по всей ЛНР, включая освобожденные и пока еще оккупированные украинскими войсками. Видимо, то же самое произойдет и в ДНР, где процент освобожденных территорий намного меньше, чем в ЛНР. Это связано с тем, что в ЛНР была оккупирована северная степная малонаселенная часть, в то время как в ДНР - густонаселенная урбанизированная. Поэтому освобождение ДНР идет медленнее.

После 2014 года киевские власти изменили административное деление в Донбассе в соответствии с тем, какие территории они захватили. Также были переименованы многие города. О возвращении прежних названий пока официально не заявлялось, почти все такие города еще находятся под оккупацией ВСУ.

Теги: ЛНР



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