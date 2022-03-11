11 Марта 2022
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Политика Свердловская область В бывшем СССР
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Нижний Тагил договорился о сотрудничестве с Бобруйском

В четверг в режиме видеоконференции состоялась встреча главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева (на фото) и Александра Студнева – председателя Бобруйского городского исполнительного комитета республики Беларусь.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Таигла, достигнута договоренность о налаживании побратимских связей между городами и подписании соответствующего соглашения в самое ближайшее время. Глава Бобруйска подчеркнул, что с данной инициативой выступил его город: муниципалитеты очень близки как по инфраструктуре, так и по общему вектору развития.

Стоит отметить, что в этом году Бобруйск отметит 635 лет со дня основания. Праздничные мероприятия пройдут чуть раньше, чем 300-летний юбилей Нижнего Тагила, поэтому принято решение подписать соглашение в ходе официального визита тагильской делегации в Бобруйск.

В ближайшее время стороны подготовят совместный проект о сотрудничестве и обменяются программами мероприятий. Владислав Пинаев отметил, что перед городами открываются хорошие перспективы развития, как в сфере культуры, так и в деловом кластере.

Напомним, Нижний Тагил отметит 300-летний юбилей в этом году. Уже известно, что одним из приглашенных на праздник музыкальных коллективов будет группа "На-На", которой из-за пандемии не удалось выступить в прошлом году.

Теги: Нижний Тагил, Бобруйск, Пинаев



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