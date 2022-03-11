В Екатеринбурге директор мебельной фирмы обманул клиентов на 12,9 миллионов рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решения в отношении учредителя мебельной фирмы, похитившего у своих клиентов свыше 12,9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, директор организации по розничной торговле мебелью и товарами для дома, с августа 2012 года по февраль 2014 года принял от клиентов денежные средства, якобы в счет приобретения дорогостоящей мебели и иных предметов интерьера. При этом свои обязанности подсудимый выполнять не собирался, изначально намереваясь похитить деньги.

Чаще всего договоры купли-продажи заключались в интерьерном центре на ул. Воеводина. Все заказы принимали дизайнеры–консультанты. При этом оплата по договорам предусматривала внесение рублей по курсу евро, установленному Центробанком России, действующему на день оплаты, + 1 % от суммы оплаты.

Таким образом только троих потерпевших мошенник сумел обмануть на почти 13 млн рублей.

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения), Шибаев проведет следующие 6 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.