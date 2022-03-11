11 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Политика Украина ДНР и ЛНР
Игорь Конашенков (2016) | Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ: Силовики ДНР взяли под полный контроль Волноваху

Минобороны России сообщило о переходе под полный контроль сил ДНР 20-тысячного города Волноваха на юго-западе Донецкой области. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до шести километров.

"Подразделения ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров", - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что подразделения ВС РФ вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская, продвижение вперед составило 17 км.

Также в военном ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию об ударах по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

"Сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактар ТБ-2", авиацией поражено 107 объектов", - заявил Конашенков.

Теги: днр, волноваха, минобороны рф, игорь конашенков



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