11 Марта 2022
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Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Мосбиржа и ЦБ думают о поэтапном открытии торгов со следующей недели

Центральный банк РФ и Московская биржа обсуждают возможность поэтапного возобновления торгов на организованном рынке ценных бумаг на следующей неделе, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к этим организациям. ЦБ, якобы, не против начать торги в понедельник или вторник. Но пока нет окончательного решения по формату торгов и бумагам, которые к ним будут допущены.

По информации источников, обсуждается несколько вариантов: открытие торгов сначала облигациями в формате дискретного аукциона, позднее – по похожей схеме – и акциями, торговля по несколько часов в течение дня, прежде чем перейти к обычным торгам. ЦБ также не планирует допускать к торгам сразу все инструменты фондового рынка.

Теги: мосбиржа, торги, центральный банк, ценные бумаги



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