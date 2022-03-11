11 Марта 2022
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Политика За рубежом Украина
(2004) |

Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы

Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы.

"Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим. В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде, чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы", - цитирует ТАСС заявление премьера Нидерландов Марка Рютте, сделанное после первого дня работы неформального саммита Евросоюза в Версале.

Рютте уточнил, что "в настоящий момент готовится следующий пакет санкций в отношении России, который будет более сфокусированным и более действенным". Он напомнил, что ранее ЕС уже подготовил три пакета санкций против РФ.

Теги: Марк Рютте, Украина, Евросоюз



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