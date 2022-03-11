Бывшим сотрудникам ООО "Лотас" все еще не выплатили долги по зарплате

Прошло уже больше месяца с обращения к Владимиру Путину рабочих с красноуфимского сельхозпредприятия ООО "Лотас", однако долги по зарплате до сих пор остаются невыплаченными. Об этом Накануне.RU сообщили рабочие, которые ранее пошли на уступки новому руководству предприятия и согласились остановить голодовку.

Еще в начале февраля министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что рабочим не только выплатят годовую задолженность по зарплате, но и трудоустроят на новые рабочие места - на предприятие к Валентине Айметовой - супруге бывшего владельца ООО "Лотас" Владимира Айметова, за которого и вступались рабочие. Сотрудников уже перевели, однако выплаты получили всего несколько человек - около 10 тыс. руб. в качестве отпускных.

Вопрос о выплате зарплат перешел на уровень судебных разбирательств. По словам адвоката Ольги Коневой, общая численность рабочих, ожидающих своих денег, составляет 63 человека. Три иска, в каждом из которых заявлено около 8 человек, уже рассмотрены и решения по ним приняты. Все же остальные сейчас находятся на стадии рассмотрения. При этом иски неоднократно возобновлялись, а заочное решение отменялось.

"В настоящее время судья уже пошла на принятие решения - поставлен вопрос о возобновлении судебного рассмотрения, из-за того, что руководство "Лотас" выставило дополнительную позицию. Их позиция такова, что "денег у нас нет, работать у нас не на чем, зарплату платить не хотим", - рассказала адвокат.

На данный момент поставлен вопрос о взыскании задолженности с мая 2021 года по февраль 2022 года. По словам адвоката, рабочих должны были уволить под сокращение штатной численности, однако сотрудников якобы вынудили написать заявления по собственному желанию после забастовок и приезда высокопоставленных чинов.

"Интересно, что несмотря на то, что столько работников не получили заработную плату, вопросы о возбуждении уголовного дела за задержку выплат не ставятся. В отношении руководителя отказывают в возбуждении уголовного дела, вот что странно. Если в отношении бывшего руководителя четырем не заплатили и там сразу возбудили уголовное дело, то здесь, несмотря на то, что 60 с лишним человек, уголовное дело не возбуждается. Для меня, как и для юриста, это странно. Отказные материалы мотивируют тем, что руководитель Егоров не имеет возможности оплачивать заработную плату по тому основанию, что якобы старый директор не передал ему документы. Извините, программа 1С - все в компьютере, а, оказывается, у него нет документов и он не знает, сколько у него работающих, кому и сколько он должен. Вот такая очень интересная позиция. Я лично усматривают возможную коррупционную составляющую", - отметила Конева.

Напомним, жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2, сотрудники прекратившего деятельность сельхозпредприятия ООО "Лотас", объявили голодовку и обратились к главе государства Владимиру Путину, заявив, что их предприятие переживает "рейдерский захват". Красноуфимский отдел СК возбудил в отношении бывшего владельца предприятия Владимира Айметова уголовное дело. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что между прежним и новым руководителями предприятия продолжается конфликт из-за передачи документации и сельхозтехники. В свою очередь, рабочие защищают бывшего директора, который, по их словам, за 10 лет превратил увядающий бизнес в крупное и процветающее предприятие. Однако после внутрикорпоративных разборок, где также может фигурировать и крупный долг, у Айметова якобы отобрали "Лотас" и передали в руки "своему человеку".