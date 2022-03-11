В свердловский оперштаб по экономике вошли 38 человек

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оперативного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность в регионе в условиях санкций.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в него включены представители региональной и муниципальной власти, а также федеральных структур. Всего в штаб вошли 38 человек, в том числе заместители губернатора, руководители отраслевых министерств, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Рустэм Марданов, руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх и другие. Возглавил оперштаб сам Куйвашев.

В числе задач новой структуры – мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях; разработка региональных и федеральных мер поддержки для предприятий и организаций, которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области, и их реализация. Также планируется выработка мер по нивелированию негативных последствий санкций в реальном секторе экономики.

Ранее сообщалось, что заседание оперштаба по экономической ситуации состоится уже в самое ближайшее время.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев объявил перечень мер, которые, как предполагается, помогут сохранить бюджет региона в условиях введенных против России санкций.