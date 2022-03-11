11 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
снег крыша (2011) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске накажут сотрудников колледжа, которые привлекли студентов к уборке снега с крыши

Должностных лиц политехнического колледжа в Магнитогорске привлекут к ответственности за привлечение несовершеннолетних студентов к опасным работам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Накануне появилась информация, что студенты убирали снег с крыши. "В политехническом колледже детей заставляют убирать снег с крыш, подвергая их опасности, при плохих погодных условиях, вы считаете это нормальным?", - сообщили пользователи в соцсети.

Прокуратура установила, что студенты находились на неогороженной крыше на высоте второго этажа без соответствующего крепления, что создавало непосредственную угрозу их жизни и здоровью. В ведомстве напомнили, что образовательная организация несет за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения.

Директору политехнического колледжа внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Теги: студенты, колледж, снег,



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