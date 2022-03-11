Число скачиваний VPN-сервисов в РФ обгоняет рост российских "аналогов" иностранных соцсетей

Мало кому знакомые российские приложения ЯRUS и TenChat попали в топ-10 наиболее скачиваемых соцсетей на платформе iOS в России, передает РБК со ссылкой на данные data.ai). 10 марта приложение TenChat занимало уже второе место в категории соцсетей, обогнав приложения "ВКонтакте" и WhatsApp, а ЯRUS — пятое. На первом месте был мессенджер Telegram. В общем рейтинге приложений они занимали 14-е и 32-е места соответственно.

На платформе Android ЯRUS вошло в десятку наиболее скачиваемых соцсетей 3 марта, а спустя неделю занимало второе место и 12-е среди всех приложений. TenChat было на 13-м месте среди соцсетей.

Приложение ЯRUS было запущено в пилотном режиме год назад, но начало активно развиваться с января этого года. Имен инвесторов разработчики не называют, заявляют, что хотят разработать сервис, одновременно заменяющий YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram. Примечательно, что в сервисе нет рекламы, и неизвестно, за счет чего он будет зарабатывать.

TenChat – разработка резидента "Сколково", компания зарегистрирована в прошлом году, приложение изначально позиционировалось как альтернатива заблокированной в России соцсети профессиональных контактов LinkedIn.

Между тем, как отмечают эксперты рынка, число скачиваний новых соцсетей значительно проигрывает росту популярности сервисов VPN (используются для доступа к заблокированным сайтам и сервисам – прим. ред.). В начале марта VPN-сервисы возглавили рейтинги наиболее скачиваемых приложений в России и до сих пор сохраняют лидерские позиции.