Генпрокуратура проверит иностранные компании, объявившие об уходе из России

Генпрокуратура намерена проверить иностранные компании, заявившие об уходе из России.

Генпрокурор РФ указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановке деятельности в РФ, подобные факты будут жестко пресекаться, сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, выплатой зарплат, исполнением обязательств перед контрагентами и перед РФ. Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков преднамеренного банкротства", - добавляют в ГП.

Напомним, накануне на совещании, посвященном введению в отношении России санкций, президент Владимир Путин поддержал идею о передаче под внешнее управление филиалов иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка.

"Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Прошу правительство не упускать это из виду, - заявил Путин. - Те, кто собираются закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно и не допускать какого-то ущерба для российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".

При этом, вероятно, Путин не хочет, чтобы такая "передача" выглядела как конфискация или национализация: "Легальных рыночных инструментов достаточно, никакого произвола здесь нет необходимости допускать".