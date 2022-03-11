11 Марта 2022
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ретро-мяч ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" приостановил контракты с двумя игроками

Футбольный клуб "Урал" и два грузинских футболиста – Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе – приостанавливают действие контрактов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, решение принято по взаимному согласию сторон. Также это сделано по просьбе самих игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня этого года.

Стоит отметить, что Лука Гагнидзе перешел в "Урал" летом прошлого года, за команду он успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. А с Цулукидзе полноценный контракт был заключен перед возобновлением нынешнего сезона.

Напомним, что этой зимой перед продолжением чемпионата России "Урал" покинул украинский голкипер Ярослав Годзюр. Контракт с ним был расторгнут досрочно.

Теги: Урал, игроки, контракты, ФИФА



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