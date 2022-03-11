11 Марта 2022
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Дети с телефонами (2021) | Фото: Накануне.RU

В Facebook и Instagram разрешили хейтить российских военных и Путина

Американская компания Meta, в которую входят Facebook и Instagram, разрешила пользователям из некоторых стран хейтить российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также руководителей РФ и Белоруссии.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания "временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали запрет на призывы к насилию". При этом подобные призывы в отношении мирных россиян Meta по-прежнему считает недопустимыми, передает РБК.

Теги: meta, facebook, instagram, хейт, военные



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