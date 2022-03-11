11 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале будут судить бывшего директора компании, которая не достроила конгресс-холл

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, обвиняемого в невыплате заработной платы, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в растрате и фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Павлюк был задержан в июле и заключен под стражу. Следствие считает, что с ноября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Задолженность составила более 5 руб.

Также, по версии следствия, он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 29,5 млн руб. исчисленного и удержанного из доходов работников предприятия за период 2019-2020 гг., и сокрыл около 4,6 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Он оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму свыше 12,6 млн рублей при отсутствии необходимости в оказании услуг. Кроме того, следствие считает, что обвиняемый похитил у предприятия свыше 8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Павлюк в качестве ответчика по гражданскому делу в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка с исковыми требованиями более 190 млн рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, не желая исполнять заявленные исковые требования.

На имущество обвиняемого стоимостью 22,8 млн рублей наложен арест.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

Теги: Алексей Павлюк, конгресс-холл, ПО Монтажник,



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