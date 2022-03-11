11 Марта 2022
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Air Astana (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

"Air Astana" прекращает полёты в Россию

Казахстанская авиакомпания "Air Astana" прекращает полёты в Россию.

""Air Astana" с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией, все полёты по данному направлению будут приостановлены", - говорится в заявлении перевозчика.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик "Turkish Airlines" уведомил об остановке продаж билетов на полёты из Турции в третьи страны. По данным Ассоциации туроператоров России, если, например, клиент покупает билеты из Москвы на Мальдивы через Стамбул и обратно, то таткой вариант возможен. Однако нельзя приобрести билеты по маршруту Мадрид – Стамбул – Мадрид или Стамбул – Нью-Йорк. По данным авиакомпании, в настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ. Правило действует с 10 марта и до дальнейшего уведомления из-за блокировки российских карт с системами Visa и Mastercard.

Напомним, господдержка властями России отечественных авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями. В качестве мер предлагается субсидировать ставки по кредитам для авиакомпаний, лизинг самолетов и текущую деятельность перевозчиков. Всего на эти цели в текущем году предлагается выделить из бюджета 25 млрд руб. Соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта. Как следует из плана, за него несут ответственность Минтранс и Минфин.

Теги: Air Astana, полёты



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