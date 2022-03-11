11 Марта 2022
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Общество Свердловская область В России
МЧС России (2021) | Фото: Накануне.RU

В свердловское МЧС прибыли ревизоры из Москвы. Проверка продлится неделю

В главном управлении МЧС по Свердловской области стартовала комплексная инспекторская проверка, проводимая центральным аппаратом МЧС России из Москвы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского Главка, основная цель проверки – оценка готовности сил и средств главного управления к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме этого, проверяется возможность обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности, а также оказание методической и практической помощи.

Отдельно проверяется состояние основной и специальной техники. Дается оценка ее состоянию, укомплектованности инструментом и принадлежностями, правильность ведения технической документации.

Комплексная инспекторская проверка продлится до 17 марта. После этого будут подведены ее итоги и дана оценка деятельности свердловского главного управления МЧС.

Теги: МЧС, проверка, инспекторы



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