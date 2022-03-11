11 Марта 2022
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Депутатов обязали уведомлять руководство о поездках за границу

Депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" обязали предупреждать руководство обо всех планируемых выездах за рубеж.

Об этом говорится в обновленном положении о порядке работы фракции, который подписал председатель высшего совета "ЕР" Борис Грызлов. Во фракции состоит большинство – 325 из 450 – членов нижней палаты парламента. Прежде таких требований к парламентариям никогда не предъявлялось.

Как говорят в партии, речь идет о безопасности депутатов. По словам замруководителя фракции Евгения Ревенко, "учитывая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это оправданная мера, особенно если кому-то из депутатов нужно будет оказать помощь".

Судя по тексту документа, предупреждение о поездках за границу носит обязательный характер. Избранный по одномандатному округу депутат может быть исключен из фракции за несоблюдение возложенных на него обязанностей. Тех, кто избран по партийным спискам, по закону не могут исключить из фракции.

Собеседник "Ведомостей" в "Единой России" сообщил, что "это объективная необходимость в нынешних условиях, поскольку все депутаты Госдумы имеют доступ к гостайне", пишут "Ведомости".

Теги: депутаты, Госдума, Единая Россия



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