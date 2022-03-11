Кабмин РФ может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублей

Господдержка властей России отечественных авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями.

В качестве мер предлагается субсидировать ставки по кредитам для авиакомпаний, лизинг самолетов и текущую деятельность перевозчиков.

Всего на эти цели в текущем году предлагается выделить 25 млрд руб. бюджетных денег.

Соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта. Как следует из плана, за него несут ответственность Минтранс и Минфин, пишут "Ведомости".

Ранее в Росавиации заявили, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей. Об этом сообщает радио "Говорит Москва".