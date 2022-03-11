11 Марта 2022
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Россия сняла коронавирусные ограничения на полеты в Казахстан, Иран, Армению

Российские власти с 9 марта сняли ограничения по COVID-19 на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Полеты между этими странами могут выполняться в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении.

При этом необходимо соблюдать санитарные меры Роспотребнадзора. Речь идет об обеспечении режима изоляции, сообщает РБК.

Напомним, препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах в России. Первые участники исследования начнут получать препарат через три недели.

Теги: коронавирус, авиация, туризм



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