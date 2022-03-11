11 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Аналитики: российская экономика вернется к росту к росту в 2023 году

Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20%, а ВВП сократится на 8%.

Как заявили опрошенные Центробанком профессиональные эксперты, уже в 2023 году экономика РФ начнет расти.

В 2023 году инфляция опустится до 8%, а в 2024 году замедлится до 4,8%. Ставка Банка России к концу текущего года с 20% снизится до 18,9%, к концу 2023 года — до 14,1%, а к концу 2024 года — до 7,8 %.

Темпы роста номинальной зарплаты в текущем и предстоящем годах составят по 9,5%, а в 2024 — 6,8%.

Что касается курса доллара, то в среднем за 2022 год он будет на уровне 110 руб., в 2023 году — 118,4 руб., а в 2024 — 120 руб.

После спада ВВП в текущем году на 8% темпы роста экономики выйдут в плюс и составят 1%, в 2024-м — 1,5%, сообщает РИА "Новости".

Министерство экономического развития России вряд ли в текущих условиях сможет дать реальный прогноз по инфляции, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Теги: экономика, ВВП, доллар, инфляция



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