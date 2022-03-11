Россияне заинтересовались недвижимостью и бизнесом в ОАЭ

11 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
ОАЭ, Арабские Эмираты (2019) | Фото: commons.wikimedia.org

Россияне заинтересовались недвижимостью и бизнесом в ОАЭ

Состоятельные граждане России стали активно интересоваться покупкой недвижимости и открытием бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это происходит на фоне ужесточения западных санкций. После начала военной спецоперации России на территории Украины западные страны ввели против Москвы санкции,  некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT, что затруднило для россиян возможность жить за пределами страны. 

Европейские банки теперь не хотят работать с россиянами, хотя сейчас многие из них отправились в Европу, пишет Financial Times.

ОАЭ могут стать потенциальным убежищем для тех, кто уехал из России, поскольку занимают относительно нейтральную позицию в конфликте. Так, страна воздержалась от голосования в Совбезе ООН, в ходе которого большинство стран-участниц осудило военную операцию Кремля. Открытие бизнеса в ОАЭ позволяет россиянам получать визы для себя и семей.

Еще один вариант для переезда — покупка недвижимости. Инвестиции в недвижимость в размере 750 тыс. дирхамов ($200 тыс.) обеспечивают разрешение на трехлетнее проживание в стране. А более крупные инвестиции могут обеспечить долгосрочные "золотые визы".

Напомним, Евросоюз достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России. Речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российской валюты на 40%.

Теги: ОАЭ, недвижимость, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети