Россияне заинтересовались недвижимостью и бизнесом в ОАЭ

Состоятельные граждане России стали активно интересоваться покупкой недвижимости и открытием бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это происходит на фоне ужесточения западных санкций. После начала военной спецоперации России на территории Украины западные страны ввели против Москвы санкции, некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT, что затруднило для россиян возможность жить за пределами страны.

Европейские банки теперь не хотят работать с россиянами, хотя сейчас многие из них отправились в Европу, пишет Financial Times.

ОАЭ могут стать потенциальным убежищем для тех, кто уехал из России, поскольку занимают относительно нейтральную позицию в конфликте. Так, страна воздержалась от голосования в Совбезе ООН, в ходе которого большинство стран-участниц осудило военную операцию Кремля. Открытие бизнеса в ОАЭ позволяет россиянам получать визы для себя и семей.

Еще один вариант для переезда — покупка недвижимости. Инвестиции в недвижимость в размере 750 тыс. дирхамов ($200 тыс.) обеспечивают разрешение на трехлетнее проживание в стране. А более крупные инвестиции могут обеспечить долгосрочные "золотые визы".

Напомним, Евросоюз достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России. Речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российской валюты на 40%.