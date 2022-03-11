11 Марта 2022
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Политика В России
качалка нефть трубопровод (2013) | Фото: zp.kz

G7 принимает меры для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России

Страны — члены Группы семи (G7) принимают срочные меры для скорейшего снижения зависимости от поставок энергоносителей из России.

Как следует из совместного заявления министров энергетики стран G7, ряд стран объявили о запрете на закупку российских нефти и газа. G7 призвала ускорить переход к использованию экологически чистой энергии с целью предотвращения скачков цен на энергоносители.

В заявлении также отмечается намерение Группы семи "действовать сплоченно и в тесной координации в случае возможных перебоев в поставках [энергоносителей]", а также принять все необходимые меры для смягчения последствий таких сбоев для экономики и граждан стран G7.

Экономические санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире. Как следует из заявления исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ), "ситуация довольно неустойчивая".

По словам экспертов, ограничительные меры в отношении РФ окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнуться с существенными побочными эффектами.

Теги: G7, энергонасители, газ, нефть



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