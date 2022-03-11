11 Марта 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: Националистов ждет "бесславный конец"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители освобожденных населенных пунктов на Украине находятся в безопасности, а националистов ждет "бесславный конец".

По его словам, жителям оказывается своевременная гуманитарная, медицинская и психологическая помощь. "…Наши бойцы готовы охранять покой граждан ценой своих жизней", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что чеченские бойцы уверенно идут вперед, один за другим освобождая населенные пункты.

Ранее глава Чечни сообщил о различиях между своими бойцами и "нациками" и опубликовал очередное видео из Грозного с бойцами-полицейскими из отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР.

Теги: Кадыров, Украина, националисты



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