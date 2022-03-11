11 Марта 2022
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Экономика В России
Александр Пумпянский (2019) | Фото: sinara-development.ru

Миллиардер Пумпянский перестал быть бенефициаром "Трубной металлургической компании"

Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский перестал быть бенефициаром "Трубной металлургической компании".

Бизнесмен и его сын вышли из совета директоров. Пумпянскому принадлежало 90,6% в ТМК.

Ранее бизнесмен с семьей попал под санкции Евросоюза. Как отметили в компании, все предприятия продолжают работать в штатном режиме, а обязательства перед партнерами и заказчиками продолжают выполняться в полной мере, сообщает Forbes.

Санкции был введены в связи с тем, что компания Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, в том числе с РЖД, "Газпромом" и "Роснефтью".

Теги: миллиардеры, Пумпянский, санкции, ТМК



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Ранее 09.03.2022 20:27 Мск Дмитрия Пумпянского с семьей включили в санкционные списки ЕС


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