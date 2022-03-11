11 Марта 2022
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Turkish Airlines ограничила продажу билетов гражданам РФ в третьи страны

Авиаперевозчик Turkish Airlines уведомил о том, что приостанавливает продажу билетов на полеты из Турции в третьи страны.

По данным Ассоциации туроператоров России, если, например, клиент покупает билеты из Москвы на Мальдивы через Стамбул и обратно, то таткой вариант возможен. Однако нельзя приобрести билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк.

По данным авиакомпании, в настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ. Правило действует с 10 марта и до дальнейшего уведомления из-за блокировки российских карт с системами Visa и Mastercard.

Напомним, с 7 марта Turkish Airlines возвратила екатеринбуржцам направление "Екатеринбург - Стамбул". В Турцию можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Теги: Turkish Airlines, авиация, авиакомпании



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