Turkish Airlines ограничила продажу билетов гражданам РФ в третьи страны

Авиаперевозчик Turkish Airlines уведомил о том, что приостанавливает продажу билетов на полеты из Турции в третьи страны.

По данным Ассоциации туроператоров России, если, например, клиент покупает билеты из Москвы на Мальдивы через Стамбул и обратно, то таткой вариант возможен. Однако нельзя приобрести билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк.

По данным авиакомпании, в настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ. Правило действует с 10 марта и до дальнейшего уведомления из-за блокировки российских карт с системами Visa и Mastercard.

Напомним, с 7 марта Turkish Airlines возвратила екатеринбуржцам направление "Екатеринбург - Стамбул". В Турцию можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу, сообщает пресс-служба аэропорта.