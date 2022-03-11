11 Марта 2022
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Экономика В России
золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Российские банки зафиксировали повышенный спрос вкладчиков на золото и палладий

Сбербанк и ВТБ зафиксировали повышенный спрос граждан России на покупку золота и палладия.

По данным кредитных организаций, это произошло на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютных рынках. Так, в Сбербанке зафиксирован рост покупки золота и палладия за последние недели в четыре раза.

По данным ВТБ, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты банка открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Всего, по данным банка, с начала 2022 года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 тыс. новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд руб.

По данным Центробанка России, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%. Росту продаж металлов в физическом виде способствует отмена НДС на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков, пишут "Ведомости".

Напомним, лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов остановила покупку металлов у шести российских компаний. Под санкции попали ОАО Красцветмет, АО "Новосибирский аффинажный завод", ОАО "Уралэлектромедь", Московский завод по обработке специальных сплавов, Приокский завод цветных металлов.

Теги: банки, золото, драгметаллы



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