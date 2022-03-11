Константин Бабкин: Ответом на вызовы должна стать новая индустриализация

Известный промышленник, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин уверен, что сейчас самое подходящее время для новой индустриализации, и это может стать выходом из кризиса в экономике. Между тем, проводимая сейчас экономическая политика ничем не отличается от той, которая в этот кризис нас и привела, об этом эксперт рассказал корреспонденту Накануне.RU.

Как считает Константин Бабкин, экономическая политика государства должна быть нацелена на развитие реального сектора, на стимулирование производства, а это означает низкие налоги, дешёвые кредиты, мягкую денежно-кредитную политику, протекционизм, то есть защиту своих производителей на внутреннем и внешнем рынках, удешевление энергоносителей, металлов и другого сырья на российском рынке.

"Мы много лет об этом говорили, но нас правительство не очень-то слышало, развитие реального сектора является далеко недостаточным в России – именно поэтому мы сегодня оказались в сложной ситуации из-за наложенных санкций. Но этот пинок, кризис делает наше предложение очевидным для всех, поэтому правительство начинает более-менее правильно реагировать. Не всегда, но, по крайней мере, риторика уже изменилась", – объяснил эксперт.

Отдельно промышленник отметил, что в последние годы развивалось сельское хозяйство, но недостаточно быстро, потому что само же правительство не столько стимулировало его развитие, сколько ограничивало. Главной отрицательной мерой стало ограничение экспорта продовольствия – зерна, подсолнечного масла, рапса и других культур. Это всё вело к тому, что крестьяне уменьшали свой сбыт, продавали продукцию по ценам ниже мировых, и тем самым тормозилась их инвестиционная активность. А цены на прилавках при этом не снижались.

Ответом на текущие вызовы, по мнению Константина Бабкина, может стать новая индустриализация – на эту тему 18 марта пройдет заседание Совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. В ходе мероприятия предлагается рассмотреть стратегию новой индустриализации, обсудить предложения по ключевым мерам поддержки реального сектора экономики в условиях внешних вызовов для направления в правительство РФ в качестве позиции Совета ТПП.

"Конечно, новая индустриализация возможна в текущих условиях, когда многочисленные санкции наложены, когда сложнее стало покупать оборудование, комплектующие. Задача усложнилась, но она по-прежнему выполнима. Я думаю, что другого пути просто нет – провел же Советский Союз индустриализацию в 1930-е годы и развивался технологически во второй половине 20 века. И тогда тоже санкции были серьёзные, конфронтации, но люди справились. Нам надо возвращаться к тому опыту и сделать его реальностью", – уверен эксперт.