Опасаться нечего. Благоустройство Преображенского парка в Академическом завершится в срок

Несмотря на опасения жителей Екатеринбурга и нестабильную экономическую ситуацию в стране, в Академическом уже приступили к первому этапу благоустройства Преображенского парка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", напомнив, что работами на первом этапе по итогам тендера займется ООО "Швабе-Урал".

Еще в марте 2021 года 800 тыс. жителей Свердловской области отобрали из 160 площадок 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Среди них и оказался Преображенский парк, за проект которого с апреля по май проголосовали 77 тыс. 689 жителей Екатеринбурга.

Как заявляют в пресс-службе компании, именно победа в голосовании позволила привлечь из бюджета дополнительные средства для ускоренного развития парка и его благоустройства. На данный момент на участке в 15,68 га работают экскаваторы.

Напомним, что парк расположится в границах улиц проспект Сахарова – Чкалова – река Патрушиха – Мехренцева. 1,56 га от общей площади займут тропиночные сети, еще 13,5 га - газоны. На территории можно будет увидеть 15 разновидностей деревьев высотой от 2,5 до 4,5 метров: дубы, вязы, рябины, сосны и пихты, ивы и пирамидальные тополя - все это уже скоро украсит район Академический. Всего же в парке планируется высадить свыше 340 крупномерных деревьев и более 5 тыс. низкорослых деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.

Парк будет предназначен не только для прогулок, но и культурного времяпрепровождения. Так, рельеф местности позволит оборудовать удобную трибуну для просмотра спортивных и театральных мероприятий. В зонах отдыха будет установлено более 70 скамеек, малых трибун и качелей.

Дизайн проект и рабочая документация были разработаны бюро ARCHINFORM. В своей работе архитекторы опирались на результаты социологических исследований - желанием жителей района было тихое место для отдыха, в котором также были бы зоны для спортивных семейных развлечений и детских игр.

"Основой концепции проекта Преображенского парка является отображение культурных и природных особенностей Урала. Во встречающих аллеях представлены преобладающие породы деревьев, такие как береза повислая, осина, вяз, сосна. Композиционно выделена посадка дубравы, как отражение силы и мудрости региона. На южном склоне курумы, как олицетворение природного богатства местности. В прибрежной зоне отдыха раскинулись плакучие ивы создавая спокойную тенистую рощицу с цветными вкраплениями невысоких кустарников. Центром композиции является регулярный парк, соединяющий исторические эпохи зарождения Урала", - говорится в проектной документации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, работы по благоустройству должны завершиться до 1 ноября текущего года и пока нет никакой информации о возможном переносе этих сроков.

"Парк стал одним из двух победителей прошедшего в январе 2021 года голосования горожан по выбору объектов благоустройства на 2022 год и уже является местом притяжения жителей нового Академического района города. Еще до утверждения проекта благоустройства здесь были высажены сотни деревьев и кустарников и разбиты дорожки. В непосредственной близости от него ведутся работы по возведению спортивных объектов Универсиады", - сообщили в мэрии.

На территории парка расположен храм Святых Божиих Строителей, а также уже полюбившиеся горожанам арт-объекты - скульптуры Северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами. Известен Преображенский парк и как место проведения общегородских праздников и фестивалей.