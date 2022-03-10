Владелец "Норникель": Бороться с санкциями Запада нужно хладнокровно

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин выступил против национализации в ответ на санкции Запада в отношении РФ. По его словам Россия должна сохранять хладнокровие и не вестись на провокации, в то же время оставляя иностранным компаниям возможность вернуться на российский рынок.

"Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы "хлопнуть дверью", а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали. Это касается, к примеру, вопросов экспорта российской продукции. Не секрет, что многие государства используют санкции в том числе как инструмент в конкурентной борьбе. Было бы неправильно, если бы Россия своими действиями способствовала достижению ими этих целей. Напротив — если нас "выдавливают" с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия", - передает словам Потанина пресс-служба "Норникеля".

Бизнесмен также заявил, что конфискация предприятий фирм, объявивших об уходе с российского рынка, вернет РФ на 100 лет назад - в 1917, что в свою очередь также приведет к долгосрочному недоверию со стороны инвесторов. Потанин отметил, что на многие компании, приостановивших сотрудничество с Россией, надавила общественность за рубежом, от чего их решение было скорее эмоциональным и вынужденным. Именно по этому, по словам бизнесмена, вскоре они вернутся в РФ.

Он также добавил, что адекватной мерой со стороны правительства является предложение Минэкономразвития, а именно введение внешнего управления на таких предприятиях. Подобное решение позволит владельцам сохранить свою собственность, компаниям - избежать развала, а работникам - сохранить свою зарплату.

"Я понимаю, что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим", - подытожил Потанин.

Отметим, что Владимир Путин поддержал передачу под внешнее управление компаний, которые решили уйти из России. Тогда как "ЕР" предлагала национализацию.