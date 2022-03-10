РФ временно запретила экспорт сахара и зерновых культур

До конца августа в России вводится запрет на экспорт зерновых культур и сахара, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В четверг, 10 марта, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС. Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России", - говорится в сообщении.

Вместе с этим таможенная подкомиссия заявила о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового. При этом экспорт будет запрещен только в третьи страны, а поставки в ЕАЭС будут возможны только на основании разрешений Минсельхоза.

Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. С предложениями вышел Минсельхоз России, а согласовал его первый вице-премьер Андрей Белоусов.