BlaBlaCar останавливает финансирование российской "дочки"

Сервис BlaBlaCar заявил о прекращении финансирования своей "дочки" в РФ на фоне геополитической ситуации. При этом сервис в России продолжит работать, поскольку управляется независимой российской командой.

"В связи со сложившейся ситуацией компания BlaBlaCar, осознавая свою ответственность перед более чем 100 сотрудниками в России, а также перед сообществом пользователей и партнеров, приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды BlaBlaCar", - сообщает пресс-служба.

Таким образом приостановка финансирования влияет только на участие штаб-квартиры компании на работу российского офиса, что продолжит деятельность как автономная структура.