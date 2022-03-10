Burger King приостанавливает корпоративную поддержку в РФ

Burger King заявил, что приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке, что затрагивает также маркетинг и цепочку поставок. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей франшизы, собственных ресторанов у компании в РФ нет.

Напомним, что американская сеть пиццерий Papa John's International также остановила операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку рынку РФ, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что таким сетям ресторанов давно пора перестать выплачивать деньги на Запад.

"Если говорить о таких сетях, как "Макдональдс", "Бургер-Кинг", то они должны перестать выплачивать деньги на Запад в качестве такой франшизы и должны начать работать как внутренняя сеть и все. Нужно перехватить эти процессы, нельзя допустить, чтобы Запад произвел обрушение сфер, в которых он работал в российской экономике", - заявил Белоусов.