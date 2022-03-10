12 Марта 2022
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собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Туроператоры планируют вывезти всех россиян, застрявших заграницей, за шесть дней

Большую часть жителей РФ уже перевезли из-за границы обратно на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. По их словам, для возвращения всех россиян потребуется еще около шести дней.

Только вчера домой удалось вернуть свыше 3 тыс. наших соотечественников из Куба, Доминикана, Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Сейшелы. По сообщению пресс-службы Anex Tour, самое большое число рейсов было из Египта. Помимо этого, завершены вывозы туристов из Кубы и Мексики.

В "Интуристе" также сообщают о вывозе всех россиян из Болгарии и Венгрии. Туристам Турции и Стамбула для транспортировки предлагают воспользоваться самолетами Azur Air из Антальи, а также региональными рейсами в Сочи и Минеральные Воды авиакомпании Azimut.

Напомним, что в России прорабатывают различные варианты, как вывозить из-за границы застрявших там отечественных туристов. Около 4 тысяч туристов из РФ не могут покинуть Таиланд из-за того, что российские самолеты больше не летают за рубеж.

Теги: туроператор, турист



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