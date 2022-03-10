Sony Music Group приостанавливает деятельность в России

Компания Sony Music приняла решение приостановить деятельность на территории РФ, сообщает ее пресс-служба. При этом сотрудники продолжат получать зарплату, однако до какого времени - не сообщается.

Напомним, что накануне о приостановке деятельности в РФ также сообщила Universal Music Group. Sony Music Entertainment является второй по величине в мире звукозаписывающей компанией. С лейблом сотрудничают такие российские знаменитости, как Михаил Галустян, Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Big Russian Boss и другие.

После начала спецоперации на Украине, Запад ввел в отношении РФ новые санкции, из-за чего многие иностранные компании решили приостановить сотрудничество с Россией.