10 Марта 2022
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Общество В России
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Sony Music Group приостанавливает деятельность в России

Компания Sony Music приняла решение приостановить деятельность на территории РФ, сообщает ее пресс-служба. При этом сотрудники продолжат получать зарплату, однако до какого времени - не сообщается.

Напомним, что накануне о приостановке деятельности в РФ также сообщила Universal Music Group. Sony Music Entertainment является второй по величине в мире звукозаписывающей компанией. С лейблом сотрудничают такие российские знаменитости, как Михаил Галустян, Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Big Russian Boss и другие.

После начала спецоперации на Украине, Запад ввел в отношении РФ новые санкции, из-за чего многие иностранные компании решили приостановить сотрудничество с Россией. 

Теги: Sony Music Group, деятельность, лейбл



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