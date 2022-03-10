Минтранс РФ подготовил законопроект о мерах поддержки транспорта в условиях санкций

Министерство транспорта РФ внесло в Госдуму законопроект, содержащий меры поддержки транспорта на фоне введенных санкций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, авиакомпаниям предоставят возможность зарегистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге и получить российские сертификаты летной годности. Таким образом компании смогут сохранить парк иностранных воздушных судов и продолжить осуществлять полеты на внутренних рейсах.

Помимо этого, в законопроекте предусмотрена отсрочка проведения сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности.

Напомним, что сегодня правительство представило проект постановления, которое будет регулировать процесс национализации парка иностранных самолетов в России. Так, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть самолет или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению. Без такого решения комиссии перевозчик сможет продолжить использовать самолет лизингодателя. Страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели предполагается "в российских страховых организациях на условиях, эквивалентных условиям, предусмотренным договором".