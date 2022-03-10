10 Марта 2022
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Политика За рубежом
Николас Мадуро (2013) | Фото:ria.ru

Байден хочет снять санкции с Венесуэлы, чтобы получать дешевую нефть - Вloomberg

Администрация Джо Байдена готова ослабить экономические санкции против Венесуэлы ради получения дешевой нефти после запрета на импорт нефти из России. Об этом пишет Вloomberg.
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Чтобы сохранить лицо, США делают вид, что готовы это сделать в зависимости от результатов предстоящих переговоров между президентом Николасом Мадуро и оппозицией. Байден хочет "прогресса в восстановлении демократического управления" в Венесуэле. Для этого в Каракас на днях прибыла официальная делегация США.

Венесуэла находится под экономическими и нефтяными санкциями с 2019 года, когда США и другие страны признали Хуана Гуайдо президентом страны. Но ради привлечения союзников против России и получения нефти США готовы смягчить свою позицию.

При этом импорт нефти из Венесуэлы усилит критику Байдена за то, что он ищет нефть у противников США вместо укрепления внутреннего производства. Ведь США по-прежнему считают Гуайдо президентом Венесуэлы.

Сенатор Марко Рубио планирует на этой неделе внести законопроект, который запретит импорт нефти в США из Венесуэлы и Ирана. Председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, демократ из Нью-Джерси и союзник Байдена, призвал того не возобновлять поставки нефти из Венесуэлы по политическим соображениям.

Накануне Wall Street Journal написала, что у Байдена проблемы с поиском альтернатив российской нефти и сдерживанию роста мировых цен на нефть. В самих США рекордно выросли цены на бензин.

Китайский портал China Daily пишет, что положение Байдена сложное накануне промежуточных выборов в Конгресс.

"Обвинения в беспомощности — это последнее, что команда президента хочет сейчас услышать", — говорится в статье.

Теги: США, Венесуэла, нефть



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