Байден хочет снять санкции с Венесуэлы, чтобы получать дешевую нефть - Вloomberg
Администрация Джо Байдена готова ослабить экономические санкции против Венесуэлы ради получения дешевой нефти после запрета на импорт нефти из России. Об этом пишет Вloomberg.
Чтобы сохранить лицо, США делают вид, что готовы это сделать в зависимости от результатов предстоящих переговоров между президентом Николасом Мадуро и оппозицией. Байден хочет "прогресса в восстановлении демократического управления" в Венесуэле. Для этого в Каракас на днях прибыла официальная делегация США.
Венесуэла находится под экономическими и нефтяными санкциями с 2019 года, когда США и другие страны признали Хуана Гуайдо президентом страны. Но ради привлечения союзников против России и получения нефти США готовы смягчить свою позицию.
При этом импорт нефти из Венесуэлы усилит критику Байдена за то, что он ищет нефть у противников США вместо укрепления внутреннего производства. Ведь США по-прежнему считают Гуайдо президентом Венесуэлы.
Сенатор Марко Рубио планирует на этой неделе внести законопроект, который запретит импорт нефти в США из Венесуэлы и Ирана. Председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, демократ из Нью-Джерси и союзник Байдена, призвал того не возобновлять поставки нефти из Венесуэлы по политическим соображениям.
Накануне Wall Street Journal написала, что у Байдена проблемы с поиском альтернатив российской нефти и сдерживанию роста мировых цен на нефть. В самих США рекордно выросли цены на бензин.
Китайский портал China Daily пишет, что положение Байдена сложное накануне промежуточных выборов в Конгресс.
"Обвинения в беспомощности — это последнее, что команда президента хочет сейчас услышать", — говорится в статье.