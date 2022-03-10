10 Марта 2022
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Политика В России Москва
Валерий Рашкин (2021) | Фото: msk.kprf.ru

Госдума разрешила передать "лосиное дело" Рашкина в суд

340 (из 450) депутатов Госдумы проголосовали за направление уголовного дела Валерия Рашкина в суд. Ранее в парламент соответствующее представление внес Генпрокурор России. Профильная комиссия ранее также рекомендовала депутатам дать согласие на передачу дела Рашкина в суд.

В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Ранее Басманный суд Москвы продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата по уголовному делу о незаконной охоте. Напомним, суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства. Также Рашкину нельзя использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами уголовного дела.

По признанию самого Рашкина, а также по версии следствия, на охоте в Саратовской области представитель КПРФ незаконно убил лося. Дальше версии подозреваемого и следствия расходятся: СКР считает, что депутат был в курсе, что охотится незаконно, Рашкин же утверждает, что не знал об отсутствии лицензии и охотился на кабана, но нечаянно принял за последнего лося.

Теги: валерий рашкин, госдума, уголовное дело, незаконная охота



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