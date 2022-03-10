10 Марта 2022
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ЯRUS, логотип, социальная сеть (2021) | Фото: ЯRUS

Специалисты ЯRUS успешно отбили кибератаки Запада на свои сервера

Зарубежные компании пытались дестабилизировать работу нового российского приложения ЯRUS.

Из-за введенных западом санкций и регулярных блокировок своих серверов на территории РФ, россияне стали массово переходить на новую отечественную разработку ЯRUS. В свою очередь это прямо повлияло на отток пользователей иностранных социальных сетей. Такая ситуация западу не выгодна, поэтому зарубежные компании решили блокировать российского конкурента.

Вывести из строя ЯRUS попытались – Украина, США, Япония и Корея. Страны потратили миллионы долларов на организацию и проведение ddos-атак. Подключились к уничтожению российского сервера и в Google Market. Они решили заблокировать платформу, но причин для этого не было и ЯRUS быстро вернули.

Все попытки взлома системы и дестабилизации работы российские специалисты успешно отбили. В пресс-службе компании сообщили, что работа по вопросу безопасности и бесперебойной работы ведется на регулярной основе, а функциональные характеристики платформы стараются улучшить.

Но даже на данном этапе приложение успели оценить более 2 млн человек, среди них сотни блогеров и лидеров мнений.

Теги: ЯRUS, кибератака, сервер, украина, дестабилизация



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