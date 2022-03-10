10 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Политика За рубежом
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (2020) | Фото: fmprc.gov.cn

Китай призвал США уничтожить запасы химического оружия

Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь вновь высказался по проблемам биологических лабораторий, курируемых Соединёнными Штатами Америки. Во время сегодняшнего брифинга дипломата спросили, почему он уверен в справедливости данных Минобороны РФ и не считает ли он информацию об украинских лабораториях российской пропагандой.
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В ответ Чжао Лицзянь напомнил, что Вашингтон упорно уклоняется от международной проверки своей биологической программы, и обратил внимание на то, что США на данный момент - единственная страна, обладающая запасами химического оружия.

"У Соединенных Штатов есть база в Форт-Детрике и 336 биологических лабораторий за рубежом. Чем они занимаются? Соответствует ли это положениям Конвенции о биологическом оружии? Международное сообщество очень мало знает об этом. На сей раз были раскрыты секреты американской лаборатории на Украине. Соединенные Штаты должны принять во внимание озабоченность международного сообщества и всесторонне уточнить всю информацию о биологических военных базах внутри страны и за рубежом. Мы также требуем, чтобы Соединенные Штаты согласились на многостороннюю проверку и как можно скорее выполнили свои надлежащие обязательства по уничтожению своих запасов химического оружия", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Теги: Китай, США, Чжао



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Ранее 10.03.2022 10:55 Мск Минобороны РФ: в американских лабораториях на Украине изучали "коронавирус летучих мышей"


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