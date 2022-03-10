10 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

Толстой и Константинов поддержали выход России из Совета Европы

Спикер крымского парламента Владимир Константинов поддержал выход России из Совета Европы. Он считает, что это решение соответствует интересам Российского государства. А платить немалые взносы и при этом терпеть постоянные унижения смысла нет, написал он в своем телеграм-канале.

Константинов призвал строить отношения с Европой исключительно по принципу выгодной торговли. И всегда помнить слова А. С. Пушкина: "Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой с ним солидарен и считает, что Совет Европы "из важнейшей международной площадки для равноправного диалога превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии". Также он резко осудил пропаганду извращений этой структурой.

Интересно, что в комментариях под постом Толстого многие призывают поскорее выйти из ВОЗ.

Сенатор Андрей Клишас призвал остановить работу в Совете Европы незамедлительно, как и прекратить любые выплаты в пользу этой организации.

Теги: совет, европы



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