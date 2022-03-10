10 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области откроют 23 пункта временного размещения для беженцев с Донбасса

В Челябинской области откроют 23 пункта временного размещения граждан, пребывающих из ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона поручил обеспечить временное социально-бытовое размещение беженцев за счет средств областного бюджета. Главам городов и районов рекомендовано обеспечить организацию по развертыванию и функционированию пунктов временного размещения граждан и вести учет граждан, находящихся в этих пунктах.

Пункты временного размещения будут открыты в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Саткинском районе и в других муниципалитетах области.

Напомним, Челябинская область 18 февраля заявила о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. С этого момента в регионе началась вся подготовительная работа. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье и горячее питание. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета.

Теги: беженцы, Донбасс, Алексей Текслер,



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