Шнуров разошелся во взглядах с телеканалом RTVI и ушел с поста его генпродюсера

Музыкант Сергей Шнуров, который в последнее время вернулся к выпуску песен политического содержания, объявил об уходе с поста генерального продюсера телеканала RTVI и временном прекращении сотрудничества с телеканалом.

"Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом", - говорится в заявлении Шнурова.

"Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях", - заявила глава RTVI Ольга Пивень.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером русскоязычного телеканала RTVI, вещающего за границей, летом 2020 года. В сообщении канала, основанного Владимиром Гусинским, говорилось, что предложение музыканту сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян.

Неизвестно, как руководство канала оценивает вклад Шнурова в популяризацию канала. За все это время Шнуров в качестве руководителя запомнился приглашением на канал Тины Канделаки в качестве ведущей, Эльвиры Набиуллиной в качестве гостьи новогоднего выпуска, а также дважды аккредитовывался на пресс-конференцию Владимира Путина, причем один раз имел возможность задать вопрос, но спросил вовсе не о том, о чем когда-то собирался.