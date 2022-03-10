В Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта пройдут Зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта пройдут Зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", сообщает "Матч".

Участниками Игр станут спортсмены паралимпийской сборной России, включенные в состав делегации для участия в Паралимпийских зимних Играх в Пекине, утвержденный Исполкомом ПКР и согласованный Минспортом России. При этом в следж-хоккее и керлинге на колясках к участию могут допускаться спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборные команды России. В соревнованиях также смогут принять участие зарубежные параатлеты.

Напомним, российскую делегацию спортсменов не допустили до Паралимпиады после начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Чернышенко поручил Минцифры и Минспорту создать российскую систему спортивного хронометража (фиксирования результатов спортсменов), организовать телетрансляции соревнований зимних Игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске и их информационное сопровождение.