Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять в РФ запчасти для самолетов

Росавиация опровергла слова руководителя одного из своих подразделений Валерия Кудинова об отказе Китая поставлять запчасти для иностранных самолетов, оказавшихся в России под санкциями.

"Заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова, сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении ведомства.

Там опровергли и данные Кудинова о числе и типах самолетов, зарегистрированных в российском реестре гражданских воздушных судов.

"В компетенцию и ответственность <…> В.Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении Госреестра гражданских воздушных судов РФ. Также не соответствуют действительности и другие заявления В.Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов – авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов. В соответствии с должностными обязанностями В.Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в заявлении.

Кудинов заявил журналистам, что Росавиация переводит 176 самолетов в российский реестр, из них 80 – самолеты "Аэрофлота". Правда, на самом деле ни один из бортов "Аэрофлота" пока в российский реестр не переведён, а лишь выделены номера. Также Кудинов упомянул, что в российский реестр переведены семь Airbus A350, что намекает на то, что и их собираются оставить в России. При этом часть самолётов, по заявлению Росавиации, будет возвращена лизингодателям, но сколько и каких, не сообщается.