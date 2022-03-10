Екатеринбургский суд заново рассмотрит дело о похищении арбитражного управляющего

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и представление прокурора на приговор Алексею Маркову-Боброву.

Напомним, ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в организации разбойного нападения группой лиц и похищении арбитражного управляющего Владимира Яшина. Преступление было совершено в конце 2019 года, тогда у Яшина были похищены векселя на сумму 25 млн рублей, а также снято около 2 млн рублей с банковской карты. Затем жертву высадили без средств связи в поселке Садовом, а на следующий день тело управляющего было найдено прохожим.

Кроме этого, суд признал Маркова-Боброва виновным в организации группового разбойного нападения на женщину у нее дома. По информации осужденного, в жилище у нее должно было храниться несколько миллионов. Однако при нападении внутри было найдено только 155 тысяч рублей и пара "Айфонов". Общий ущерб от преступления составил 235 тысяч рублей.

За оба преступления Алексей Марков-Бобров был осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима. Его защита подала апелляцию, также на изменении вердикта настаивала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, рассмотрев доводы сторон, суд апелляционной инстанции отменил приговор Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но уже другим составом.

Ранее сообщалось, что погибшего Владимира Яшина перед смертью долго пытали. А у задержанных за убийство арбитражного управляющего изъяли оружие и муляжи денег.