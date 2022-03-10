Санкции не повлияют на цену хлеба в Свердловской области

Санкции, введенные в отношении РФ, не смогут повлиять на стоимость хлебобулочных изделий в Свердловской области. Об этом заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Артем Бахтерев, передает ТАСС.

По его словам, в состав хлеба, что учитывается в потребительской корзине жителя Среднего Урала, не входят импортные компоненты, в том числе и маргарин. Именно по этой причине критического роста цен на данный товар быть не должно.

Он также добавил, что министерство мониторит цены на продукты из соцкорзины потребителя, а потому проверит факты необоснованного роста цен, на которые жалуются свердловчане и, в случае подтверждения информации, обратится в антимонопольную службу. При этом Бахтерев отметил, что еще в декабре производители хлебобулочных изделий вышли к торговым сетям с инициативой о традиционном повышении стоимости. По этой причине покупатели могут заметить цены, на 10% превышающие прошлогодние. Такое увеличение стоимости товара, по мнению министра, вполне обосновано и связано с экономическими показателями.

Первый замгубернатора региона Алексей Шмыков также присоединился к словам Бахтерева, однако обратил внимание именно на медикаменты. По его словам, власти уже проверяют распределительные центры на наличие запасов товаров, аптечные сети. Он также добавил, что товаров первой необходимости пока достаточно, а в случае нехватки, все необходимые позиции будут подвезены.